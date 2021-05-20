Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Бостон повел в серии с Вашингтоном, Колорадо повторно обыграл Сент-Луис
В НХЛ проходят матчи первого раунда Кубка Стэнли
фото - blackngoldhockey.com
Бостон – Вашингтон – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Счет в серии – 2:1
Каролина – Нэшвилл – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Счет в серии – 2:0
Эдмонтон – Виннипег – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Счет в серии – 0:1
Колорадо – Сент-Луис – 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Счет в серии – 2:0
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сезон 2020/21 АПЛ установил уникальное достижение в истории соревнований
- АПЛ. Бернли - Ливерпуль 0:3. Подопечные Клоппа уже в зоне ЛЧ
- Банада летом покинет Александрию
- Украина пропустила 9 шайб в товарищеском матче с Австрией
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...