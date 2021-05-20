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НХЛ: Бостон повел в серии с Вашингтоном, Колорадо повторно обыграл Сент-Луис

Хоккей
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В НХЛ проходят матчи первого раунда Кубка Стэнли

НХЛ: Бостон повел в серии с Вашингтоном, Колорадо повторно обыграл Сент-Луис

фото - blackngoldhockey.com

Новина українською

Бостон – Вашингтон – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Счет в серии – 2:1

Каролина – Нэшвилл – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Счет в серии – 2:0

Эдмонтон – Виннипег – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Счет в серии – 0:1

Колорадо – Сент-Луис – 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Счет в серии – 2:0

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Кубок Стэнли
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