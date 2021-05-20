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Овечкин устроил истерику после поражения в Кубке Стэнли

Хоккей
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У россиянина сдали нервы

Овечкин устроил истерику после поражения в Кубке Стэнли

фото - nhl.com

Новина українською

Звездный форвард Вашингтона Александр Овечкин эмоционально отреагировал на судьбоносную ошибку вратаря Кэпиталз Ильи Самсонов в третьем матче серии первого раунда против Бостона.

Самсонов во втором овертайме за воротами неудачно оставил шайбу одноклубнику, чем воспользовался Крэйг Смит, точный бросок которого позволил Брюинз повести в серии со счетом 2:1.

Овечкин после провала Самсонова сломал клюшку и накричал на вратаря Вашингтона с использованием традиционных матерных выражений.

В матче с Бостоном Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Он стал шестым хоккеистом в истории НХЛ с 800 шайбами в регулярном чемпионате и плей-офф.

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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