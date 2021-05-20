Украина в товарищеском матче уступает Франции

Сборная Украины под руководством Вадима Шахрайчука потерпела четвертое поражение на международном товарищеском турнире Beat COVID-19.

Шайб Андрея Денискина и Сергея Бабинца оказалось недостаточно для положительного результата в матче с Францией.

Украина проиграла Франции четвертый матч кряду. Хоккейную сборную галлов «сине-желтые» не могут обыграть с февраля 2007 года.

Украина – Франция 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Сборная Украины завершит выступления на Beat COVID-19 21 мая в матче со Словенией. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени.