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НХЛ: Вегас и Питтсбург повели в сериях первого раунда, Тампа впервые проиграла Флориде
В НХЛ продолжается стартовый раунд Кубка Стэнли
Тампа-Бэй – Флорида – 5:6 (0:2, 5:1, 0:2, 0:1)
Счет в серии – 2:1
Айлендерс – Питтсбург – 4:5 (0:1, 1:2, 3:2)
Счет в серии – 1:2
Торонто – Монреаль – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Счет в серии – 0:1
Миннесота – Вегас – 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Счет в серии – 1:2
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