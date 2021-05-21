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НХЛ: Вегас и Питтсбург повели в сериях первого раунда, Тампа впервые проиграла Флориде

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается стартовый раунд Кубка Стэнли

НХЛ: Вегас и Питтсбург повели в сериях первого раунда, Тампа впервые проиграла Флориде

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Тампа-Бэй – Флорида – 5:6 (0:2, 5:1, 0:2, 0:1)

Счет в серии – 2:1

Айлендерс – Питтсбург – 4:5 (0:1, 1:2, 3:2)

Счет в серии – 1:2

Торонто – Монреаль – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Счет в серии – 0:1

Миннесота – Вегас – 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Счет в серии – 1:2

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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