Капитан Торонто потерял сознание в матче Кубка Стэнли. Ему попали коленом в голову

Форварда Торонто Джона Тавареса увезли на носилках в матче первого раунда Кубка Стэнли против Монреаля (1:2).

Для Тавареса хоккей ушел на второй план в первом периоде, когда после силового приема со стороны Бена Чиарота капитан Торонто получил сильный удар коленом по голове от форварда Канадиенс Кори Перри.

Операция по доставлению Тавареса на носилки для дальнейшего перевоза в госпиталь продолжалась около семи минут. Хоккеисту пришлось провести ночь в медицинском учреждении, сейчас его здоровью ничего не угрожает.