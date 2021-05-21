  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Капитан Торонто потерял сознание в матче Кубка Стэнли. Ему попали коленом в голову
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Торонто потерял сознание в матче Кубка Стэнли. Ему попали коленом в голову

Хоккей
(1 голосов)

Жуткий инцидент

Капитан Торонто потерял сознание в матче Кубка Стэнли. Ему попали коленом в голову

фото - foreverblueshirts.com

Новина українською

Форварда Торонто Джона Тавареса увезли на носилках в матче первого раунда Кубка Стэнли против Монреаля (1:2).

Для Тавареса хоккей ушел на второй план в первом периоде, когда после силового приема со стороны Бена Чиарота капитан Торонто получил сильный удар коленом по голове от форварда Канадиенс Кори Перри.

Операция по доставлению Тавареса на носилки для дальнейшего перевоза в госпиталь продолжалась около семи минут. Хоккеисту пришлось провести ночь в медицинском учреждении, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...