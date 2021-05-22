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Чемпионат мира 2021. Канада уступает Латвии, Германия разгромила Италию
Результаты матчей первого тура
Вчера, 21 мая стартовало мировое хоккейное первенство 2021. Ледовый мундиаль начался 4 матчами национальных сборных. Вашему вниманию их результаты:
Германия - Италия
9 - 4 (2-2; 5-0; 2-2)
Россия - Чехия
4 - 3 (1-1; 1-1; 2-1)
Беларусь - Словакия
2 - 5 (0-3; 0-0; 2-2)
Канада - Латвия
0 - 2 (0-1; 0-1; 0-0)
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