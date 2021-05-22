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Чемпионат мира 2021. Канада уступает Латвии, Германия разгромила Италию

Хоккей
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Результаты матчей первого тура

Чемпионат мира 2021. Канада уступает Латвии, Германия разгромила Италию

UA-Футбол
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Вчера, 21 мая стартовало мировое хоккейное первенство 2021. Ледовый мундиаль начался 4 матчами национальных сборных. Вашему вниманию их результаты:

Германия - Италия

9 - 4 (2-2; 5-0; 2-2)

Россия - Чехия

4 - 3 (1-1; 1-1; 2-1)

Беларусь - Словакия

2 - 5 (0-3; 0-0; 2-2)

Канада - Латвия

0 - 2 (0-1; 0-1; 0-0)

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В статье: Германия Италия Латвия Канада чемпионат мира по хоккею
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