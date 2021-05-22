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Кубок Стэнли. Бостон побеждает Вашингтон, Эдмонтон минимально уступает Виннипегу
Результаты матчей НХЛ
В ночь с 21 на 22 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной Лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Вашингтон"
4 - 1 (0-0; 1-0; 3-1)
Счет в серии: 3-1
"Нэшвилл" - "Каролина"
5 - 4 после ОТ (2-1; 1-2; 1-1; 1-0)
Счет в серии: 1-2
"Эдмонтон" - "Виннипег"
0 - 1 (0-0; 0-0; 0-0; 0-1)
Счет в серии: 2-0
"Сент-Луис" - "Колорадо"
1 - 5 (0-0; 1-3; 0-2)
Счет в серии: 3-0
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