  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кубок Стэнли. Бостон побеждает Вашингтон, Эдмонтон минимально уступает Виннипегу
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Стэнли. Бостон побеждает Вашингтон, Эдмонтон минимально уступает Виннипегу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей НХЛ

Кубок Стэнли. Бостон побеждает Вашингтон, Эдмонтон минимально уступает Виннипегу

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 мая состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной Лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" - "Вашингтон"

4 - 1 (0-0; 1-0; 3-1)

Счет в серии: 3-1

"Нэшвилл" - "Каролина"

5 - 4 после ОТ (2-1; 1-2; 1-1; 1-0)

Счет в серии: 1-2

"Эдмонтон" - "Виннипег"

0 - 1 (0-0; 0-0; 0-0; 0-1)

Счет в серии: 2-0

"Сент-Луис" - "Колорадо"

1 - 5 (0-0; 1-3; 0-2)

Счет в серии: 3-0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Кубок Стэнли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...