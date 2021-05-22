  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Чемпионат мира-2021. Дания в напряженном матче победила Швецию, Германия разбила Норвегию
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат мира-2021. Дания в напряженном матче победила Швецию, Германия разбила Норвегию

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей ЧМ

Чемпионат мира-2021. Дания в напряженном матче победила Швецию, Германия разбила Норвегию

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 мая продолжается второй день мирового хоккейного первенства. Вашему вниманию результаты первых двух матчей игровых суток:

Дания - Швеция

4 - 3 (0-0; 3-2; 1-1)

Норвегия - Германия

1 - 5 (0-1; 1-3; 0-1)

Результаты матчей первого дня

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат мира по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...