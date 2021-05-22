Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат мира-2021. Дания в напряженном матче победила Швецию, Германия разбила Норвегию
Результаты матчей ЧМ
Сегодня, 22 мая продолжается второй день мирового хоккейного первенства. Вашему вниманию результаты первых двух матчей игровых суток:
Дания - Швеция
4 - 3 (0-0; 3-2; 1-1)
Норвегия - Германия
1 - 5 (0-1; 1-3; 0-1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- FAVBET: Украина четвертый фаворит на победу в Евровидении
- Рыбка возвращается в Украину. Ворскла хочет удержать лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Пятилетнее отстранение Гельзина, награда Малиновского, интерес к Лунину. Главные новости за 21 мая
- Украина пропустила 9 шайб в товарищеском матче с Австрией
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...