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Чемпионат мира 2021. Финны минимально победили США, Латвия проиграла Казахстану
Результаты матчей игрового дня
Сегодня, 22 мая состоялись еще четыре матча мирового хоккейного первенства 2021. Вашему вниманию их результаты:
Великобритания - Россия
1 - 7 (1-4; 0-1; 0-2)
Финляндия - США
2 - 1 (0-0; 2-1; 0-0)
Латвия - Казахстан
2 - 3 после Б (0-0; 1-1; 1-1; 0-0; 3-4)
Чехия - Швейцария
2 - 5 (1-1; 0-2; 1-2)
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