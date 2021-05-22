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Чемпионат мира 2021. Финны минимально победили США, Латвия проиграла Казахстану

Хоккей
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Результаты матчей игрового дня

Чемпионат мира 2021. Финны минимально победили США, Латвия проиграла Казахстану

UA-Футбол
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Сегодня, 22 мая состоялись еще четыре матча мирового хоккейного первенства 2021. Вашему вниманию их результаты:

Великобритания - Россия

1 - 7 (1-4; 0-1; 0-2)

Финляндия - США

2 - 1 (0-0; 2-1; 0-0)

Латвия - Казахстан

2 - 3 после Б (0-0; 1-1; 1-1; 0-0; 3-4)

Чехия - Швейцария

2 - 5 (1-1; 0-2; 1-2)

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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