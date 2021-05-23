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Кубок Стэнли. Вегас разгромил Миннесоту, Торонто не оставил шансов Монреалю

Хоккей
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Результаты матчей ночи

Кубок Стэнли. Вегас разгромил Миннесоту, Торонто не оставил шансов Монреалю

UA-Футбол
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В ночь с 22 на 23 мая состоялись очередные матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала

"Торонто" - "Монреаль"

5 - 1 (1-1; 2-0; 2-0)

Счет в серии: 1-1

"Миннесота" - "Вегас"

0 - 4 (0-1; 0-2; 0-1)

Счет в серии: 1-3

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли
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