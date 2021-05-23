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Чемпионат мира 2021. Словакия минимально побеждает Великобританию, Италия уступает Норвегии

Хоккей
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Результаты матчей дня

Чемпионат мира 2021. Словакия минимально побеждает Великобританию, Италия уступает Норвегии

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 мая шестью матчами продолжается Чемпионат мира 2021 по хоккею. Вашему вниманию результаты первых двух поединков:

Великобритания - Словакия

1 - 2 (0-1; 1-1; 0-0)

Норвегия - Италия

4 - 1 (1-0; 2-0; 1-1)

Результаты Кубка Стэнли

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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