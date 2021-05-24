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НХЛ: Колорадо прошел Сент-Луис, Бостон отправил в отпуск Вашингтон

Хоккей
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В Кубке Стэнли завершены две серии первого раунда

НХЛ: Колорадо прошел Сент-Луис, Бостон отправил в отпуск Вашингтон

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Нэшвилл – Каролина – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Счет в серии – 2:2

Сент-Луис – Колорадо – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Счет в серии – 0:4

Вашингтон – Бостон – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Счет в серии – 1:4

Виннипег – Эдмонтон – 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)

Счет в серии – 3:0

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Колорадо Эвеланш
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