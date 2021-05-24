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НХЛ: Колорадо прошел Сент-Луис, Бостон отправил в отпуск Вашингтон
В Кубке Стэнли завершены две серии первого раунда
Нэшвилл – Каролина – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Счет в серии – 2:2
Сент-Луис – Колорадо – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Счет в серии – 0:4
Вашингтон – Бостон – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Счет в серии – 1:4
Виннипег – Эдмонтон – 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)
Счет в серии – 3:0
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