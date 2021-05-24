Чемпионат мира. Сборная Канады потерпела очередное поражение

В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная Германии встречалась с Канадой. Матч завершился победой немецкой команды.

Чемпионат мира

Германия - Канада 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Счёт был открыт на 11-й минуте встречи. Отличился форвард сборной Германии Штефан Лойбль. На следующей минуте преимущество немцев развил нападающий Маттиас Плахта. На 19-й минуте одну шайбу отыграла сборная Канады. Отличился форвард Ник Пол. В конце встречи третью шайбу в пустые ворота сборной Канады забросил Корбиниан Хольцер.

Отметим, что эта победа над Канадой стала для немцев первой с 1996 года на чемпионатах мира.