Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат мира. Сборная Канады потерпела очередное поражение
Теперь от немцев
В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная Германии встречалась с Канадой. Матч завершился победой немецкой команды.
Чемпионат мира
Германия - Канада 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Счёт был открыт на 11-й минуте встречи. Отличился форвард сборной Германии Штефан Лойбль. На следующей минуте преимущество немцев развил нападающий Маттиас Плахта. На 19-й минуте одну шайбу отыграла сборная Канады. Отличился форвард Ник Пол. В конце встречи третью шайбу в пустые ворота сборной Канады забросил Корбиниан Хольцер.
Отметим, что эта победа над Канадой стала для немцев первой с 1996 года на чемпионатах мира.
Популярное сейчас
- "Всех в мешок - и с моста". Леоненко раскритиковал игроков сборной Украины за игру с Бахрейном
- Довбык на голову сильнее Беседина - эксперт
- Руслан Малиновский - в символической сборной сезона Серии А по версии Opta
- Чемпионат мира 2021. Финны минимально победили США, Латвия проиграла Казахстану
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО