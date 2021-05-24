  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Чемпионат мира. Сборная Канады потерпела очередное поражение
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат мира. Сборная Канады потерпела очередное поражение

Хоккей
(1 голосов)

Теперь от немцев

Чемпионат мира. Сборная Канады потерпела очередное поражение

Новина українською

В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная Германии встречалась с Канадой. Матч завершился победой немецкой команды.

Чемпионат мира

Германия - Канада 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Счёт был открыт на 11-й минуте встречи. Отличился форвард сборной Германии Штефан Лойбль. На следующей минуте преимущество немцев развил нападающий Маттиас Плахта. На 19-й минуте одну шайбу отыграла сборная Канады. Отличился форвард Ник Пол. В конце встречи третью шайбу в пустые ворота сборной Канады забросил Корбиниан Хольцер.

Отметим, что эта победа над Канадой стала для немцев первой с 1996 года на чемпионатах мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Канады по хоккею сборная германии по футболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...