Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Виннипег закрыл серию с Эдмонтоном, осечки Тампы и Вегаса
В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф Кубка Стэнли
фото - nhl.com
Монреаль – Торонто – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Счет в серии – 1:2
Питтсбург – Айлендерс – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Счет в серии – 2:3
Флорида – Тампа-Бэй – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Счет в серии – 2:3
Виннипег – Эдмонтон – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:0, 1:0)
Счет в серии – 4:0
Вегас – Миннесота – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Счет в серии – 3:2
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Серия А подготовила видео о том, почему Малиновский был признан лучшим игроком мая
- Суркис: Желаем Шахтеру встретить следующий день рождения на Донбасс Арене в украинском Донецке
- Шуранов будет играть за Германию. В УАФ пришла официальная бумага от ФИФА
- Чемпионат мира 2021. Канада уступает Латвии, Германия разгромила Италию
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...