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НХЛ: Виннипег закрыл серию с Эдмонтоном, осечки Тампы и Вегаса

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф Кубка Стэнли

НХЛ: Виннипег закрыл серию с Эдмонтоном, осечки Тампы и Вегаса

фото - nhl.com

Новина українською

Монреаль – Торонто – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Счет в серии – 1:2

Питтсбург – Айлендерс – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Счет в серии – 2:3

Флорида – Тампа-Бэй – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Счет в серии – 2:3

Виннипег – Эдмонтон – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:0, 1:0)

Счет в серии – 4:0

Вегас – Миннесота – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Счет в серии – 3:2

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Виннипег Джетс
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