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Канада впервые в истории проиграла три стартовых матча на ЧМ
Кто бы мог подумать
фото - USA TODAY Sports
Сборная Канады по хоккею на чемпионате мира в Латвии выдала худший результат в истории.
Накануне канадцы впервые с 1996 года проиграли Германии (1:3), а перед этим вице-чемпионов мира огорчили сборные Латвии (0:2) и США (1:5).
В турнирной таблице группы B сборная Канады с нулем очков идет седьмой и только за счет лучшей разницы забитых/пропущенных шайб опережает команду Италии.
Следующий шанс открыть счет набранным очкам на турнире у Канады будет 26 мая в матче с Норвегией.
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