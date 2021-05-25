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Канада впервые в истории проиграла три стартовых матча на ЧМ

Хоккей
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Канада впервые в истории проиграла три стартовых матча на ЧМ

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Сборная Канады по хоккею на чемпионате мира в Латвии выдала худший результат в истории.

Накануне канадцы впервые с 1996 года проиграли Германии (1:3), а перед этим вице-чемпионов мира огорчили сборные Латвии (0:2) и США (1:5).

В турнирной таблице группы B сборная Канады с нулем очков идет седьмой и только за счет лучшей разницы забитых/пропущенных шайб опережает команду Италии.

Следующий шанс открыть счет набранным очкам на турнире у Канады будет 26 мая в матче с Норвегией.

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В статье: сборная Канады по хоккею чемпионат мира по хоккею
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