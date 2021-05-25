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Международная федерация хоккея сохранит флаг Беларуси на чемпионате мира

Хоккей
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Мэр Риги и министр Латвии заявил о желании убрать флаг на всех объектах

Международная федерация хоккея сохранит флаг Беларуси на чемпионате мира

Новина українською

Международная федерация хоккея (IIHF) выпустила заявление на официальном сайте, в котором выражает несогласие с действиями латвийских властей.

"IIHF не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года для политического послания.

Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Беларуси на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаг снят без их согласия с публичной демонстрации 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны "Страсть. Без границ".

Поэтому IIHF обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаг IIHF с того же места, а также флаг чемпионата мира с названием IIHF. В соответствии с Уставом IIHF, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы IIHF была исключена из любой ассоциации с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путём изменения флага нашего члена.

IIHF сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит своё решение убрать флаг Беларуси с группы стран-участниц, выставленных в Риге", — написано в заявлении на официальном сайте IIHF.

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В статье: iihf
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