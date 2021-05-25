Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Международная федерация хоккея сохранит флаг Беларуси на чемпионате мира
Мэр Риги и министр Латвии заявил о желании убрать флаг на всех объектах
Международная федерация хоккея (IIHF) выпустила заявление на официальном сайте, в котором выражает несогласие с действиями латвийских властей.
"IIHF не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года для политического послания.
Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Беларуси на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаг снят без их согласия с публичной демонстрации 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны "Страсть. Без границ".
Поэтому IIHF обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаг IIHF с того же места, а также флаг чемпионата мира с названием IIHF. В соответствии с Уставом IIHF, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы IIHF была исключена из любой ассоциации с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путём изменения флага нашего члена.
IIHF сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит своё решение убрать флаг Беларуси с группы стран-участниц, выставленных в Риге", — написано в заявлении на официальном сайте IIHF.
Популярное сейчас
- По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус
- СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией
- Серия А подготовила видео о том, почему Малиновский был признан лучшим игроком мая
- Главный тренер сборной Словакии по хоккею прокомментировал победу над сборной России
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО