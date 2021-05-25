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МОК и НХЛ добились в прогресса в переговорах по участию хоккеистов в Олимпиаде-2022

Хоккей
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МОК обязался финансировать растраты

МОК и НХЛ добились в прогресса в переговорах по участию хоккеистов в Олимпиаде-2022

Новина українською

Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков добились прогресса в отношении участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Как сообщает в "Твиттере" журналист Фрэнк Серавалли, Международный олимпийский комитет обязался финансировать поездки, страховку и предоставить иные компенсации для игроков, что являлось серьёзным препятствием в прошлых переговорах.

Эта договорённость не будет носить статус юридической. Тем не менее остаются другие коммерческие вопросы, которые МОК необходимо будет решить совместно с НХЛ.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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В статье: МОК НХЛ
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