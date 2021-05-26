В Латвии предлогают арестовать сборную Беларуси по хоккею и обменять ее на политзаключенных

Арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича всколыхнул мир. Напомним, в воскресенье истребитель белорусских ВПС посадил самолет Rayanair, который летел из Афин в Вильнюс. На борту был 26-летний Протасевич, которого и задержали в Минске, обвиняя его в терроризме. Сам Роман известен тем, что был редактором телеграм-канала Nexta, который активно освещал протесты против фальсификаций Александра Лукашенко на выборах.

После инцидента с самолетом Rayanair большинство стран Запада прекратили авиасообщение с Беларусью. Впрочем, есть политики, которые призывают к более решительным действиям. Так депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше выступил с предложением арестовать хоккеистов сборной Беларуси, находящихся в Риге на ЧМ-2021.

"У меня есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает ее на белорусско-латвийской границе в обмен на всех политзаключенных белорусского террористического режима. С террористами нельзя бороться депешами! Ответ должен быть громким и ощутимым!

Угон самолета белорусским режимом стал последним сигналом полного безразличия к правам человека и международным отношениям – это демонстрация абсолютной и грубой силы.

Тем, кто надеется на перемены в Беларуси и кто может быть частью этих перемен, посылается четкий сигнал: мы будем преследовать вас повсюду, и ваши сторонники на Западе не смогут защитить вас! Это сигнал для тех, кто все еще думает или борется за свои основные права и возможность жить в свободной стране.

Мы, конечно, можем согласовывать позиции, оказывать давление и совершать другие действия, закрепленные в международном праве. Ясно одно: ЕС получил удар по лицу. Это унизительный сигнал о том, что мы не можем защитить людей, которые верят в законы Европейского Союза и защиту, которую они гарантируют.

Мы можем поменять флаги, возложить цветы, заморозить деньги сторонникам режима, но это не изменит ход событий и не даст надежду каждому гражданину. Они никогда не узнают об этих наших усилиях, потому что мнения в СМИ там давно "вычистили", часто отключают интернет.

Послание о том, что нам можно доверять и мы сможем их защитить, нужно передать лавочникам в Борисове, работникам заводов в Минске. Сделать это можно, задержав любимчиков террориста – белорусскую хоккейную команду.

Мы можем оказывать большее влияние, чем можем себе представить. Для этого требуется только смелость. Нам нечего терять, мы уже потеряли слишком много свободы, чувства собственного достоинства и гордости!" – написал Бикше.

Отметим, что ранее мэр Риги Мартиньш Стакис принял решение заменить официальный флаг Беларуси на объектах, где проходят матчи хоккейного чемпионата мира, на оппозиционный – бело-красно-белый. В ответ Международная федерация хоккея выступила с заявлением, что она является вне политики и потребовала вернуть флаг Беларуси либо снять флаги IIHF. Стакис в ответ заявил, что снимет флаги Федерации в городе. Добавим, что Латвия и Беларусь фактически уже разорвали дипломатические отношения, отозвав послов домой.