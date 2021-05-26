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НХЛ: Торонто и Каролина в шаге от второго раунда плей-офф
В НХЛ продолжаются серии первого раунда Кубка Стэнли
Монреаль – Торонто – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Счет в серии – 1:3
Каролина – Нэшвилл – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Счет в серии – 3:2
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