Сборная Казахстана с трудом обыграла Германию

Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Казахстана встречалась с командой Германии.

Казахстан - Германия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

На семнадцатой минуте счёт в матче открыл Александр Шин после передач Ивана Степаненко и Егора Шалапова, на 20-й минуте ответную шайбу забросил Том Кюнхакль. На 24-й минуте немцы отличились второй раз, но из-за челленджа тренера Казахстана Юрия Михайлиса гол был отменён. На 35-й минуте вторую шайбу сборной Германии забил в большинстве Маркус Айзеншмид.

На 41-й минуте буллит реализовал форвард сборной Казахстана Роман Старченко, сравняв счёт. На 56-й минуте вперёд казахстанскую команду вывел Павел Акользин.