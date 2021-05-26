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Сборная Казахстана с трудом обыграла Германию
Победа далась им непросто
Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Казахстана встречалась с командой Германии.
Казахстан - Германия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
На семнадцатой минуте счёт в матче открыл Александр Шин после передач Ивана Степаненко и Егора Шалапова, на 20-й минуте ответную шайбу забросил Том Кюнхакль. На 24-й минуте немцы отличились второй раз, но из-за челленджа тренера Казахстана Юрия Михайлиса гол был отменён. На 35-й минуте вторую шайбу сборной Германии забил в большинстве Маркус Айзеншмид.
На 41-й минуте буллит реализовал форвард сборной Казахстана Роман Старченко, сравняв счёт. На 56-й минуте вперёд казахстанскую команду вывел Павел Акользин.
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