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ЧМ-2021. Сборная Дании уступила России не забив ни единой шайбы

Хоккей
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Матч получился в одни ворота

ЧМ-2021. Сборная Дании уступила России не забив ни единой шайбы

Новина українською

Сборная Дании провела очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Датчане встречались на групповом этапе со сборной России.

Матч завершился победой подопечных Валерия Брагина со счётом 3:0. В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным и на последних минутах российская сборная реализовала большинство. В середине третьего периода Александр Барабанов сделал счёт более комфортным. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков.

ЧМ-2021. Группа А

Дания - Россия 0:3 ( 0:0, 0:1, 0:2)

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В статье: сборная России по хоккею сборная Дании по хоккею
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