ЧМ-2021. Сборная США в напряженном матче обыграла Латвию

Сегодня, 27 мая, в Латвии проходит седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею. Сборная США встречалась с хозяевами турнира латвийцами и одержала победу.

27 мая. ЧМ-2021

США - Латвия 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

На второй минуте Мэтт Теннисон открыл счёт после передач Тревора Мура и Конора Гарланда, на 5-й минуте Лаурис Дарзиньш ассистировал Миксу Индрашису, который сравнял счёт в матче. На 15-й минуте в составе американской сборной с передач Кевина Лабанка и Джастина Абделькадера отличился форвард Брайан Бойл, забивший впервые с августа 2020-го. На 17-й минуте Ренарс Крастенбергс снова сделал счёт равным.

На 32-й минуте Тревор Мур отличился с передач Конора Гарланда и Джастина Абделькадера, на 34-й Мэттью Бенирс установил окончательный счёт.