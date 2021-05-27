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ЧМ-2021. Сборная США в напряженном матче обыграла Латвию
Американцы сумели забросить решающие две шайбы во втором периоде
Сегодня, 27 мая, в Латвии проходит седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею. Сборная США встречалась с хозяевами турнира латвийцами и одержала победу.
27 мая. ЧМ-2021
США - Латвия 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
На второй минуте Мэтт Теннисон открыл счёт после передач Тревора Мура и Конора Гарланда, на 5-й минуте Лаурис Дарзиньш ассистировал Миксу Индрашису, который сравнял счёт в матче. На 15-й минуте в составе американской сборной с передач Кевина Лабанка и Джастина Абделькадера отличился форвард Брайан Бойл, забивший впервые с августа 2020-го. На 17-й минуте Ренарс Крастенбергс снова сделал счёт равным.
На 32-й минуте Тревор Мур отличился с передач Конора Гарланда и Джастина Абделькадера, на 34-й Мэттью Бенирс установил окончательный счёт.
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