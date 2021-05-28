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НХЛ: Каролина вышла во второй раунд, Монреаль сократил отставание от Торонто
В НХЛ продолжаются серии первого раунда Кубка Стэнли
фото - USA TODAY Sports
Торонто – Монреаль – 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
Счет в серии – 3:2
Нэшвилл – Каролина – 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Счет в серии – 2:4
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