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НХЛ: Каролина вышла во второй раунд, Монреаль сократил отставание от Торонто

Хоккей
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В НХЛ продолжаются серии первого раунда Кубка Стэнли

НХЛ: Каролина вышла во второй раунд, Монреаль сократил отставание от Торонто

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Торонто – Монреаль – 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

Счет в серии – 3:2

Нэшвилл – Каролина – 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Счет в серии – 2:4

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В статье: НХЛ Каролина Харрикейнз Нэшвилл Предаторз
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