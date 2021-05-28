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ЧМ-2021. Сборная Канады уверенно обыграла Казахстан
Все решилось в заключительном отрезке матча
фото - USA TODAY Sports
В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла команду Казахстана. Встреча проходила на стадионе "Арена-Рига" в столице Латвии.
28 мая 2021, Группа B
Казахстан - Канада 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
На седьмой минуте Эндрю Манджапане вывел канадцев вперёд. В начале второго периода Адам Хенрик, подставив клюшку под бросок Оуэна Пауэра, увеличил преимущество. На 25-й минуте Никита Михайлис отыграл одну шайбу. На старте третьего игрового отрезка Михайлис оформил дубль, сравняв счёт. Тем не менее через шесть минут Коул Перфетти вновь вывел канадцев вперёд. На последней минуте матча Коннор Браун забросил шайбу в пустые ворота.
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