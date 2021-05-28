Беларусь уступила Дании и потерпела четвертое поражение на турнире

В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Дании обыграла команду Беларуси. Встреча проходила в Риге

На 3-й минуте Артём Демков вывел белорусскую сборную вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владислав Кодола и Дмитрий Коробов. На 6-й минуте Николай Мейер, реализовав численное большинство, с передачи Маркуса Лауридсена сравнял счёт. В середине второго периода Михаил Стефанович реализовал большинство и вывел Беларусь вперёд во второй раз в матче.

В третьем периоде датчане отличились четырежды усилиями Маттиаса Асперупа, Матиаса Фрома, Маркуса Лауридсена и Александера Труэ.

ЧМ-2021. Группа A. 28 мая

Дания - Беларусь 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)