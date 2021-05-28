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Беларусь уступила Дании и потерпела четвертое поражение на турнире
Датчане оказались явно сильнее
В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Дании обыграла команду Беларуси. Встреча проходила в Риге
На 3-й минуте Артём Демков вывел белорусскую сборную вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владислав Кодола и Дмитрий Коробов. На 6-й минуте Николай Мейер, реализовав численное большинство, с передачи Маркуса Лауридсена сравнял счёт. В середине второго периода Михаил Стефанович реализовал большинство и вывел Беларусь вперёд во второй раз в матче.
В третьем периоде датчане отличились четырежды усилиями Маттиаса Асперупа, Матиаса Фрома, Маркуса Лауридсена и Александера Труэ.
ЧМ-2021. Группа A. 28 мая
Дания - Беларусь 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
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