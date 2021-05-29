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НХЛ. Вегас победил Миннесоту в матче 1/8 плей-офф и прошел в следующий раунд
Результаты матча плей-офф
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В ночь с 28 на 29 мая состоялся матч 1/8 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию результат сыгранного поединка:
"Вегас"ꜛ - "Миннесота"
6 - 2 (1-1; 3-1; 2-0)
Счет в серии: 4-3
За право сыграть в 1/2 финала розыгрыша "Вегас" будут бороться с "Колорадо".
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