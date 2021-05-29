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Чемпионат мира 2021. Казахстан разбил Италию, Великобритания проиграла Чехии

Хоккей
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Результаты матчей

Чемпионат мира 2021. Казахстан разбил Италию, Великобритания проиграла Чехии

UA-Футбол
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Сегодня, 29 мая состоялись первые два матча игрового дня группового этапа Чемпионата мира 2021 по хоккею. Вашему вниманию их результаты:

Италия - Казахстан

3 - 11 (0-1; 1-2; 2-8)

Чемпионат мира 2021. Казахстан разбил Италию, Великобритания проиграла Чехии - изображение 1

Чехия - Великобритания

6 - 1 (1-0; 3-1; 2-0)

Чемпионат мира 2021. Казахстан разбил Италию, Великобритания проиграла Чехии - изображение 2

Результаты плей-офф НХЛ

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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