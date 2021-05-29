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Чемпионат мира 2021. Казахстан разбил Италию, Великобритания проиграла Чехии
Результаты матчей
Сегодня, 29 мая состоялись первые два матча игрового дня группового этапа Чемпионата мира 2021 по хоккею. Вашему вниманию их результаты:
Италия - Казахстан
3 - 11 (0-1; 1-2; 2-8)
Чехия - Великобритания
6 - 1 (1-0; 3-1; 2-0)
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