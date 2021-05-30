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Чемпионат мира 2021. США минимально победили Норвегию, Дания проиграла Словакии

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей хоккейного мундиаля

Чемпионат мира 2021. США минимально победили Норвегию, Дания проиграла Словакии

UA-Футбол
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Вчера, 29 мая состоялись еще четыре поединка Чемпионата мира 2021 по хоккею. Вашему вниманию их результаты:

Норвегия - США

1 - 2 (0-1; 0-1; 1-0)

Швейцария - окр

1 - 4 (0-0; 0-1; 1-3)

Германия - Финляндия

1 - 2 (0-1; 1-0; 0-1)

Словакия - Дания

2 - 0 (0-0; 0-0; 2-0)

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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