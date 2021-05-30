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Чемпионат мира 2021. США минимально победили Норвегию, Дания проиграла Словакии
Результаты матчей хоккейного мундиаля
Вчера, 29 мая состоялись еще четыре поединка Чемпионата мира 2021 по хоккею. Вашему вниманию их результаты:
Норвегия - США
1 - 2 (0-1; 0-1; 1-0)
Швейцария - окр
1 - 4 (0-0; 0-1; 1-3)
Германия - Финляндия
1 - 2 (0-1; 1-0; 0-1)
Словакия - Дания
2 - 0 (0-0; 0-0; 2-0)
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