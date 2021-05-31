Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Колорадо размазал Вегас, Тампа обыграла Каролину
В НХЛ проходят матчи второго раунда Кубка Стэнли
фото - nhl.com
Каролина – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Счет в серии – 0:1
Колорадо – Вегас – 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Счет в серии – 1:0
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шериф под руководством Вернидуба проиграл в финале Кубка Молдовы
- Кополовец: Переход Милевского в Минай? Это был маркетинговый ход
- Испанский форвард покидает Тенерифе и возвращается в Динамо
- Сборная Швейцарии разгромила Словакию, забросив восемь шайб
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...