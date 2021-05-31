Финляндия и США первыми вышли в плей-офф чемпионата мира

Накануне на чемпионате мира в Латвии в группе B сборная Финляндии после победы над Латвией (3:2, ОТ) досрочно застолбила за собой место в плей-офф.

В этой же группе в четвертьфинал вышла и команда США, которая за счет победы в личных встречах в любом случае будет выше сборных Латвии и Канады.

Перед последними матчами группового этапа в группе А досрочно шансы на выход в плей-офф потеряли команды Великобритании и Беларуси, а в группе B за место в четвертьфинале борьбу уже не ведут Италия и Норвегия.

Группа А: Швейцария – 12, Команда ОКР – 12, Словакия – 12, Швеция – 9, Чехия – 8, Дания – 8, Великобритания – 4, Беларусь – 4.

Группа B: Финляндия – 15, США – 12, Казахстан – 10, Германия – 9, Латвия – 9, Канада – 9, Норвегия – 5, Италия – 0.

Заключительные матчи группового этапа чемпионата мира пройдут 31 мая и 1 июня.