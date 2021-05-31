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Сборная США обыграла Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2021
Немцы не смогли забросить ни единой шайбы
В матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная США обыграла команду Германии. Встреча проходила в Латвии.
На 39-й минуте Джейсон Робертсон, реализовав численное большинство, вывел американскую сборную вперёд. Ассистентами выступили Райан Донато и Конор Гарланд. На последней минуте Колин Блэквелл забросил шайбу в пустые ворота. Голкипер сборной США Кэлвин Питерсен оформил шат-аут, отразив все 33 броска.
ЧМ-2021. Группа B. 31 мая
США - Германия 2:0
Таким образом, сборная США обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира — 2021. Сборная Германии сохранила за собой четвёртую позицию в группе В.
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