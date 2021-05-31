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Сборная США обыграла Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2021

Хоккей
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Немцы не смогли забросить ни единой шайбы

Сборная США обыграла Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2021

Новина українською

В матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная США обыграла команду Германии. Встреча проходила в Латвии.

На 39-й минуте Джейсон Робертсон, реализовав численное большинство, вывел американскую сборную вперёд. Ассистентами выступили Райан Донато и Конор Гарланд. На последней минуте Колин Блэквелл забросил шайбу в пустые ворота. Голкипер сборной США Кэлвин Питерсен оформил шат-аут, отразив все 33 броска.

ЧМ-2021. Группа B. 31 мая

США - Германия 2:0

Таким образом, сборная США обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира — 2021. Сборная Германии сохранила за собой четвёртую позицию в группе В.

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В статье: сборная Германии по хоккею сборная США по хоккею
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