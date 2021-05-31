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Сборная Чехии в напряженном матче обыграла Данию
Все решилось в серии буллитов
Сегодня, 31 мая, на арене в Риге (Латвия) прошёл матч одиннадцатого игрового дня чемпионата мира. Сборная Чехии встречалась с командой Дании и одержала победу по буллитам.
Счёт встречи на четвёртой минуте в большинстве открыл датский нападающий Никлас Йенсен, для которого эта шайба стала пятой на турнире.
На 46-й минуте чешская команда сумела сравнять счёт усилиями нападающего Доминика Кубалика. Ассистентами выступили Якуб Врана и Филип Хитил.
В серии буллитов чехи оказались сильнее — 4:3, реализовав все попытки.
ЧМ-2021. Группа A
Чехия - Дания 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Сборная Дании провела все матчи на групповом этапе. Набрав 9 очков, они заняли шестое место в группе, лишившись шансов на попадание в плей-офф. Чехия (10) после шести сыгранных встреч занимает четвёртую строчку.
Заключительный матч в группе команда Чехии проведёт завтра, 1 июня.
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