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Сборная Чехии в напряженном матче обыграла Данию

Хоккей
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Все решилось в серии буллитов

Сборная Чехии в напряженном матче обыграла Данию

Новина українською

Сегодня, 31 мая, на арене в Риге (Латвия) прошёл матч одиннадцатого игрового дня чемпионата мира. Сборная Чехии встречалась с командой Дании и одержала победу по буллитам.

Счёт встречи на четвёртой минуте в большинстве открыл датский нападающий Никлас Йенсен, для которого эта шайба стала пятой на турнире.

На 46-й минуте чешская команда сумела сравнять счёт усилиями нападающего Доминика Кубалика. Ассистентами выступили Якуб Врана и Филип Хитил.

В серии буллитов чехи оказались сильнее — 4:3, реализовав все попытки.

ЧМ-2021. Группа A

Чехия - Дания 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)

Сборная Дании провела все матчи на групповом этапе. Набрав 9 очков, они заняли шестое место в группе, лишившись шансов на попадание в плей-офф. Чехия (10) после шести сыгранных встреч занимает четвёртую строчку.

Заключительный матч в группе команда Чехии проведёт завтра, 1 июня.

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В статье: сборная Чехии по хоккею сборная Дании по хоккею
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