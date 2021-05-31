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Сборная Швеции уступила России и впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира по хоккею
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В очередном матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции уступила России. Встреча проходила на стадионе "Олимпийский спортивный центр" в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Брагина по итогам серии буллитов.
Сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира. Подопечные Юхана Гарпенлёва набрали 10 очков в семи матчах и заняли пятое место в группе А.
Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира, 19 раз выигрывала серебро, а также имеет 17 бронзовых наград.
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