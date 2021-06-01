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Словакия с крупным счетом проиграла сборной Чехии на ЧМ-2021

Хоккей
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Словаки заняли 4-е место в группе А, чехи - 3-е

Словакия с крупным счетом проиграла сборной Чехии на ЧМ-2021

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Хоккеисты сборной Словакии потерпели третье поражение на чемпионате мира-2021, уступив команде Чехии.

Игра в Риге завершилась со счетом 7:3 в пользу чехов. В составе сборной Чехии заброшенными шайбами отметились Филип Задина, Майкл Спейсек, Лукаш Радил, Либор Шулак, Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Гайек. У словаков голы забили Матуш Сукель, Мартин Бучко и Кристиан Поспишил.

Чехия набрала 13 очков и заняла в группе А 3-е место. Словакия с 12 очками финишировала на 4-й позиции. Обе команды вышли в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею - 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы - 5 июня, а финал и матч за бронзу - 6 июня.

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В статье: сборная Чехии по хоккею сборная Словакии по хоккею
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