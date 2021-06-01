  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира-2021
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира-2021

Хоккей
(1 голосов)

Матчи 1/4 финала стартуют 3 июня

Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира-2021

Новина українською

В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 1 июня состоялся заключительный день группового этапа. Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.

Группа A: Россия — 17, Швейцария — 15 очков, Чехия — 13, Словакия — 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.

Группа B: США — 18, Финляндия — 17 очков, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Пары четвертьфиналистов:

США - Словакия

Швейцария - Германия

Россия - Канада

Финляндия - Чехия

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат мира по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...