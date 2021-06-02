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НХЛ: Тампа повторно обыграла Каролину в серии второго раунда
В НХЛ продолжаются матчи Кубка Стэнли
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Каролина – Тампа-Бэй – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Счет в серии – 0:2
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