Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Канаде

Чемпионат мира-2021 среди женщин пройдет в Калгари, Канада. Об этом IIHF сообщила на своем официальном сайте.

Он стартует с 20 по 31 августа на арене, расположенной в Канадском олимпийском парке. Команды-участницы турнира прибудут в Калгари 10 августа, после чего отправятся на карантин.

Напомним, чемпионат мира среди женщин должен был пройти в канадских Галифаксе и Труро в мае, но турнир второй год подряд был отменен из-за коронавируса.