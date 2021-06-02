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Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Канаде

Хоккей
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Соревнования стартуют 20 августа

Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Канаде

Новина українською

Чемпионат мира-2021 среди женщин пройдет в Калгари, Канада. Об этом IIHF сообщила на своем официальном сайте.

Он стартует с 20 по 31 августа на арене, расположенной в Канадском олимпийском парке. Команды-участницы турнира прибудут в Калгари 10 августа, после чего отправятся на карантин.

Напомним, чемпионат мира среди женщин должен был пройти в канадских Галифаксе и Труро в мае, но турнир второй год подряд был отменен из-за коронавируса.

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В статье: iihf
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Источник:
XSport.ua

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