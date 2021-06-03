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Баффало выиграл лотерею драфта НХЛ
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фото - twitter.com
Первый пик грядущего драфта НХЛ по итогам лотереи отошел к Баффало, у которых было 16,6% на получение первого выбора.
For the second time in four years, the @BuffaloSabres will hold the No. 1 pick in the #NHLDraft. pic.twitter.com/6HKWUwNjiC— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 2, 2021
Следом за Сэйбрз на драфте будут выбирать Сиэтл, Анахайм, Нью-Джерси, Коламбус, Детройт, Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Ванкувер и Оттава.
Ожидается, что под первым пиком Баффало на ярмарке талантов заберет защитника Оуэна Пауэра, который в этом сезоне в составе команды университета штата Мичиган набрал 16 очков (3+13) в 26 матчах.
Первый раунд драфта НХЛ состоится 23 июля.
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