Баффало выиграл лотерею драфта НХЛ

Первый пик грядущего драфта НХЛ по итогам лотереи отошел к Баффало, у которых было 16,6% на получение первого выбора.

For the second time in four years, the @BuffaloSabres will hold the No. 1 pick in the #NHLDraft. pic.twitter.com/6HKWUwNjiC — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 2, 2021

Следом за Сэйбрз на драфте будут выбирать Сиэтл, Анахайм, Нью-Джерси, Коламбус, Детройт, Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Ванкувер и Оттава.

Ожидается, что под первым пиком Баффало на ярмарке талантов заберет защитника Оуэна Пауэра, который в этом сезоне в составе команды университета штата Мичиган набрал 16 очков (3+13) в 26 матчах.

Первый раунд драфта НХЛ состоится 23 июля.