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Баффало выиграл лотерею драфта НХЛ

Хоккей
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Баффало выиграл лотерею драфта НХЛ

фото - twitter.com

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Первый пик грядущего драфта НХЛ по итогам лотереи отошел к Баффало, у которых было 16,6% на получение первого выбора.

Следом за Сэйбрз на драфте будут выбирать Сиэтл, Анахайм, Нью-Джерси, Коламбус, Детройт, Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Ванкувер и Оттава.

Ожидается, что под первым пиком Баффало на ярмарке талантов заберет защитника Оуэна Пауэра, который в этом сезоне в составе команды университета штата Мичиган набрал 16 очков (3+13) в 26 матчах.

Первый раунд драфта НХЛ состоится 23 июля.

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В статье: НХЛ драфт НХЛ Баффало Сейбрз
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