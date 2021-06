Баффало выиграл лотерею драфта НХЛ

Первый пик грядущего драфта НХЛ по итогам лотереи отошел к Баффало, у которых было 16,6% на получение первого выбора.

For the second time in four years, the @BuffaloSabres will hold the No. 1 pick in the #NHLDraft. pic.twitter.com/6HKWUwNjiC