  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. ЧМ-2021. Сборная Германии впервые за 2 года обыграла Швейцарию
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ-2021. Сборная Германии впервые за 2 года обыграла Швейцарию

Хоккей
(2 голосов)

Немцы переиграли своих оппонентов в серии буллитов

ЧМ-2021. Сборная Германии впервые за 2 года обыграла Швейцарию

Новина українською

Сегодня, 3 июня, на стадионе "Олимпийский спортивный центр" в Риге (Латвия) прошёл матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между командами Швейцарии и Германии. Победу одержали немцы по итогам серии буллитов.

ЧМ-2021. 1/4 финала

Швейцария - Германия 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)

На 16-й минуте счёт открыл защитник сборной Швейцарии Рамон Унтерзандер. На 34-й минуте преимущество швейцарцев удвоил форвард Фабрис Герцог.

На 38-й минуте одну шайбу отыграл немецкий нападающий Том Кюнхакль. На последней минуте третьего периода счёт в игре сравнял Леон Гаванке.

Стоит отметить, что по личным встречам лидирует Швейцария, из 18 очных встреч Германия 7 раз смогла добиться победы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Германии по хоккею сборная Швейцарии по хоккею
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...