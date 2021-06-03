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ЧМ-2021. Сборная Германии впервые за 2 года обыграла Швейцарию
Немцы переиграли своих оппонентов в серии буллитов
Сегодня, 3 июня, на стадионе "Олимпийский спортивный центр" в Риге (Латвия) прошёл матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между командами Швейцарии и Германии. Победу одержали немцы по итогам серии буллитов.
ЧМ-2021. 1/4 финала
Швейцария - Германия 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)
На 16-й минуте счёт открыл защитник сборной Швейцарии Рамон Унтерзандер. На 34-й минуте преимущество швейцарцев удвоил форвард Фабрис Герцог.
На 38-й минуте одну шайбу отыграл немецкий нападающий Том Кюнхакль. На последней минуте третьего периода счёт в игре сравнял Леон Гаванке.
Стоит отметить, что по личным встречам лидирует Швейцария, из 18 очных встреч Германия 7 раз смогла добиться победы.
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