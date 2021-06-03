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Сборная Канады в овертайме обыграла Россию и вышла в полуфинал чемпионата мира. ВИДЕО
Канадцы сумели вырвать победу
фото - USA TODAY Sports
В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира Канада - Россия. Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.
Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.
В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.
ЧМ-2021. 1/4 финала. 3 июня
Канада - Россия 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
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