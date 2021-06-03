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ЧМ-2021. Финляндия в напряженном матче обыграла Чехию в 1/4 финала

Хоккей
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Финны все ближе к финалу

ЧМ-2021. Финляндия в напряженном матче обыграла Чехию в 1/4 финала

фото - Reuters

Новина українською

3 июня, проходят четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Сборная Финляндии встречалась с командой Чехии. Победу в матче одержали финны.

На 33-й минуте единственную шайбу в игре забросил финский нападающий Ере Иннала. Ассистентами выступили Ииро Пакаринен и Петри Контиола.

ЧМ-2021. 1/4 финала. 3 июня

Финляндия - Чехия 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Таким образом, Финляндия вышла в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Канады. В другом матче 1/2 сыграют команды США и Германии.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные матчи пройдут 5 июня, а финал и матч за третье место – 6 июня.

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В статье: сборная Финляндии по хоккею сборная Чехии по хоккею
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