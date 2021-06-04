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НХЛ: Бостон повел в серии с Айлендерс, Тампа проиграла Каролине
В НХЛ проходят серии второго раунда Кубка Стэнли
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Айлендерс – Бостон – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Счет в серии – 1:2
Тампа-Бэй – Каролина – 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Счет в серии – 2:1
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