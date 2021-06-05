Монреаль обыгрывает Виннипег, Вегас сократил отставание от Колорадо

Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли "Монреаль Канадиенс" обыграл "Виннипег Джетс" со счётом 1:0 и повёл в серии 2-0. Единственную шайбу в игре забросил Тайлер Тоффоли. Третий матч серии с участием этих команд состоится 7 июня.

Напомним, после первого матча "Монреаль" сообщил о состоянии Джейка Эванса, который получил тяжёлую травму в игре. Эванс получил повреждение после грязного силового приёма в исполнении форварда "Джетс" Марка Шайфли.

В параллельном матче встречались "Вегас Голден Найтс" и "Колорадо Эвеланш". В этом матче сильнее оказались хозяева, они сумели не только обыграть "Колорадо" со счётом 3:2, но и сократить отставание в серии — 1-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти. За "Колорадо" голы забили Карл Сёдерберг и Микко Рантанен.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала.

Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)