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Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира-2021 на 5 июня
Они пройдут 5 июня
фото - Reuters
В Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады.
Стало известно расписание полуфинальных матчей, которые состоятся сегодня, 5 июня.
Расписание 1/2 финала чемпионата мира-2021
5 июня:
14:15 США — Канада;
18:15 Финляндия - Германия
Мужской чемпионат мира по хоккею 2021 года начался 21 мая и завершится 6 июня. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
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