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Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира-2021 на 5 июня

Хоккей
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Они пройдут 5 июня

Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира-2021 на 5 июня

фото - Reuters

Новина українською

В Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады.

Стало известно расписание полуфинальных матчей, которые состоятся сегодня, 5 июня.

Расписание 1/2 финала чемпионата мира-2021

5 июня:

14:15 США — Канада;

18:15 Финляндия - Германия

Мужской чемпионат мира по хоккею 2021 года начался 21 мая и завершится 6 июня. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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