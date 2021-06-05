Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канада побеждает США и становится первым финалистом Чемпионата мира 2021
Команда кленового листа
фото - USA TODAY Sports
Сборная Канады по хоккею выходит в финал мирового первенства 2021/ В матче 1/2 команда кленового листа побеждает сборную США.
Чемпионат мира 2021. 1/2 финала
Канада - США
4 - 2 (1-1; 1-0; 2-1)
1 период: 1-0 Пирри (02,02); 1-1 Блэквел (17,17)
2 период: 2-1 Бойл (10,20)
3 период: 3-1 Манджапане (00,46); 3-2 Чмелевски (03,36); 4-2 Дэнфорт (19,36)
В финале Чемпионата мира сборная Канады сыграет против победителя встречи Германия - Финляндия. Этот поединок начнется сегодня в 18:15 по Киеву.
Популярное сейчас
- Яремчук - Зинченко: Поздравляю с победой в Лиге Чемпионов
- Капитан и еще восемь игроков покинули Олимпик
- Агент Реброва: Павелко сказал, что только Сергей может быть таким тренером сборной Украины, как Шевченко
- Словакия с крупным счетом проиграла сборной Чехии на ЧМ-2021
- Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО