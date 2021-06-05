Канада побеждает США и становится первым финалистом Чемпионата мира 2021

Сборная Канады по хоккею выходит в финал мирового первенства 2021/ В матче 1/2 команда кленового листа побеждает сборную США.

Чемпионат мира 2021. 1/2 финала

Канада - США

4 - 2 (1-1; 1-0; 2-1)

1 период: 1-0 Пирри (02,02); 1-1 Блэквел (17,17)

2 период : 2-1 Бойл (10,20)

3 период: 3-1 Манджапане (00,46); 3-2 Чмелевски (03,36); 4-2 Дэнфорт (19,36)