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Финляндия минимально побеждает Германию и становится вторым финалистом Чемпионата мира 2021

Хоккей
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Финал - просто космос

Финляндия минимально побеждает Германию и становится вторым финалистом Чемпионата мира 2021

UA-Футбол
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Национальная сборная Финляндии по хоккею побеждает в полуфинале Чемпионата мира 2021 и выходит в финал мундиаля. В матче 1/2 белая хоккейная фурия минимально одолела сборную Германии.

Чемпионат мира 2021. 1/2 финала

Финляндия - Германия

2 - 1 (2-0; 0-1; 0-0)

1 период: 1-0 Пакаринен (13,50); 2-0 Бйорнинен (18,50)

2 период: 2-1 Плахта (11,03)

3 период:

В решающем матче за титул сильнейшей сборной планеты Финляндия встретится с командой Канады, которая ранее победила США.

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В статье: Германия Финляндия чемпионат мира по хоккею
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