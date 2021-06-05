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Финляндия минимально побеждает Германию и становится вторым финалистом Чемпионата мира 2021
Финал - просто космос
Национальная сборная Финляндии по хоккею побеждает в полуфинале Чемпионата мира 2021 и выходит в финал мундиаля. В матче 1/2 белая хоккейная фурия минимально одолела сборную Германии.
Чемпионат мира 2021. 1/2 финала
Финляндия - Германия
2 - 1 (2-0; 0-1; 0-0)
1 период: 1-0 Пакаринен (13,50); 2-0 Бйорнинен (18,50)
2 период: 2-1 Плахта (11,03)
3 период:
В решающем матче за титул сильнейшей сборной планеты Финляндия встретится с командой Канады, которая ранее
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