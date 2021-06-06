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Кубок Стэнли. Тампа-Бэй побеждает Каролину, Бостон уступает Айлендерс
Результаты матчей 1/4 финала
В ночь с 5 на 6 июня состоялись матчи 1/4 финала розыгрыша Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
Кубок Стэнли. 1/4 финала
"Тампа-Бэй" - "Каролина"
6 - 4 (1-0; 4-4; 1-0)
Счет в серии: 3-1
"Айлендерс" - "Бостон"
4 - 1 (0-0; 1-1; 3-0)
Счет в серии: 2-2
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