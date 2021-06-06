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Канада - чемпион мира 2021 по хоккею

Хоккей
(4 голосов)

Поздравляем кленовые листья

Канада - чемпион мира 2021 по хоккею

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Канады по хоккею победила в финале Чемпионата мира 2021. В решающем матче за мировое первенство команда "кленового листа" одолела сборную Финляндии.

Чемпионат мира 2021. Рига
Финал
Финляндия - Канада
2 - 3 после ОТ (1-0; 0-1; 1-1; 0-1)
1 период: 1-0 Руохомаа (08,57)
2 период: 1-1 Комтуа (04,30)
3 период: 2-1 Линдбом (05,27); 2-2 Хенрик (12,37)
ОТ: 2-3 Пол (06,26)

Таким образом, сборная Канады стала 27-кратным чемпионом планеты. Финляндия этот титул завоевывала лишь трижды.

Напомним, что эти команды также встречались в финале на последнем чемпионате мира, который проходил в 2019 году. Тогда финны одержали победу со счетом 3:1.

В матче за бронзу ЧМ победила команда США.

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В статье: Финляндия Канада чемпионат мира по хоккею
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