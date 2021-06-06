Канада - чемпион мира 2021 по хоккею

Сборная Канады по хоккею победила в финале Чемпионата мира 2021. В решающем матче за мировое первенство команда "кленового листа" одолела сборную Финляндии.

Чемпионат мира 2021. Рига

Финал

Финляндия - Канада

2 - 3 после ОТ (1-0; 0-1; 1-1; 0-1)

1 период: 1-0 Руохомаа (08,57)

2 период : 1-1 Комтуа (04,30)

3 период: 2-1 Линдбом (05,27); 2-2 Хенрик (12,37)

ОТ: 2-3 Пол (06,26)

Таким образом, сборная Канады стала 27-кратным чемпионом планеты. Финляндия этот титул завоевывала лишь трижды.

Напомним, что эти команды также встречались в финале на последнем чемпионате мира, который проходил в 2019 году. Тогда финны одержали победу со счетом 3:1.