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НХЛ: Вегас сравнял счет в серии с Колорадо, Монреаль в третий раз обыграл Виннипег
В НХЛ продолжаются серии второго раунда Кубка Стэнли
Монреаль – Виннипег – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Счет в серии – 3:0
Вегас – Колорадо – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Счет в серии – 2:2
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