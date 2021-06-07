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НХЛ: Вегас сравнял счет в серии с Колорадо, Монреаль в третий раз обыграл Виннипег

Хоккей
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В НХЛ продолжаются серии второго раунда Кубка Стэнли

НХЛ: Вегас сравнял счет в серии с Колорадо, Монреаль в третий раз обыграл Виннипег

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Монреаль – Виннипег – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Счет в серии – 3:0

Вегас – Колорадо – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Счет в серии – 2:2

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш
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