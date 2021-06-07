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IIHF опубликовала 10 самых ярких моментов ЧМ-2021

Хоккей
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Лучшая шайба была заброшена в финальном матче

IIHF опубликовала 10 самых ярких моментов ЧМ-2021

Новина українською

Опубликованы десять самых ярких моментов прошедшего чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

Официальный "твиттер" Международной федерации хоккея (IIHF) составил подброку, в которую вошли заброшенные шайбы, а также самые лучшие вратарские сейвы.

Первое место занял победный гол Ника Пола в финальном матче ЧМ-2021 с Финляндией (3:2, ОТ).

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В статье: iihf
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