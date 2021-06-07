Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
IIHF опубликовала 10 самых ярких моментов ЧМ-2021
Лучшая шайба была заброшена в финальном матче
Опубликованы десять самых ярких моментов прошедшего чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).
Официальный "твиттер" Международной федерации хоккея (IIHF) составил подброку, в которую вошли заброшенные шайбы, а также самые лучшие вратарские сейвы.
Первое место занял победный гол Ника Пола в финальном матче ЧМ-2021 с Финляндией (3:2, ОТ).
Check out the TOP 10 plays of 2021 #IIHFWorlds Champions from Riga.???????????? @hockeycanada pic.twitter.com/Z2qL6HBAj8— IIHF (@IIHFHockey) June 7, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Будут ретушировать картинку на ТВ - сатирический сайт высмеял российскую истерику из-за формы сборной Украины
- Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне
- Без Сидорчука, но с Цыганковым. Заявка сборной Украины на матч с Кипром
- США разгромили Германию в матче за третье место чемпионата мира 2021
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...