IIHF опубликовала 10 самых ярких моментов ЧМ-2021

Опубликованы десять самых ярких моментов прошедшего чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

Официальный "твиттер" Международной федерации хоккея (IIHF) составил подброку, в которую вошли заброшенные шайбы, а также самые лучшие вратарские сейвы.

Первое место занял победный гол Ника Пола в финальном матче ЧМ-2021 с Финляндией (3:2, ОТ).

Check out the TOP 10 plays of 2021 #IIHFWorlds Champions from Riga.???????????? @hockeycanada pic.twitter.com/Z2qL6HBAj8